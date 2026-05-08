Cronaca

COMASCO – Tornano in azione le bande specializzate negli assalti ai bancomat, fenomeno che negli ultimi anni ha colpito più volte anche il territorio fra basso comasco, Saronnese e Brianza. L’ultimo episodio si è verificato nella notte a Cermenate, dove ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della filiale Bcc di via Scalabrini a Cermenate.

L’assalto è avvenuto attorno alle 4 del mattino. Diversi residenti della zona sono stati svegliati da un forte boato, seguito dal rumore di un’auto in fuga. Secondo alcune testimonianze, subito dopo l’esplosione sarebbe stata vista allontanarsi rapidamente una vettura scura, ma non è chiaro quante persone vi fossero a bordo. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato un esplosivo inserito nello sportello automatico per tentare di forzarlo. Restano però ancora molti aspetti da chiarire, compreso se i banditi siano riusciti o meno a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire i movimenti della banda e le fasi della fuga. Presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza dell’area dopo l’esplosione

(foto archivio: un precedente colpo nella zona)

08052026