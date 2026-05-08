Città

SARONNO – Saronno vive giorni di grande musica e respiro internazional: dal 6 al 9 maggio 2026, il Teatro Giuditta Pasta ospita la V edizione del concorso internazionale di Canto Lirico “Giuditta Pasta”, confermandosi sempre più come uno dei poli culturali di riferimento per la lirica e la formazione dei giovani talenti. L’edizione 2026 registra un vero e proprio boom di iscrizioni: oltre 150 candidati provenienti da tutto il mondo, un dato che testimonia la crescita esponenziale e l’autorevolezza internazionale della manifestazione.

Audizioni aperte al pubblico

Uno degli elementi distintivi del concorso è la possibilità per il pubblico di assistere a tutte le fasi: dalle eliminatorie fino alla finale. Un’occasione unica per entrare nel vivo della competizione e seguire da vicino il percorso artistico dei giovani interpreti. L’ultimo appuntamento con le audizioni sarà oggi alle 15.

La giuria:

Giovanni Cultrera – presidente di giuria e sovrintendente del teatro Massimo Bellini di Catania, pianista, docente e manager culturale di rilievo internazionale, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Shinichi Sakuma – fondatore della Kumamoto City Opera Association, figura di riferimento per la diffusione dell’opera italiana in Giappone.

Lisa Navach – direttore di produzione dell’Opéra Grand Avignon, già responsabile artistica Aslicoo e del festival Monteverdi di Cremona.

Marco Vinco – baritono, regista e direttore artistico dell’arena Sferisterio di Macerata e attivo nei principali teatri internazionali (Scala, Vienna, Royal Opera House, Salisburgo).

Adriana Molina – manager lirica internazionale con sede a Madrid, attiva nella promozione di artisti nei principali teatri del mondo.

Giorgio Trucco – fondatore di Trucco Management, ex tenore internazionale con esperienze nei maggiori teatri lirici.

Roberto Gianola – direttore d’orchestra di fama internazionale e direttore stabile del Teatro dell’Opera di Izmir.

Stefano Nigro – direttore d’orchestra e compositore attivo in Europa, Asia e Sud America.

Una giuria di altissimo profilo che garantisce non solo qualità artistica, ma anche concrete opportunità professionali per i partecipanti.

Italia e Giappone uniti dalla lirica

Il concorso si conferma anche come importante piattaforma di diplomazia culturale, grazie al consolidato legame con il Giappone e con la città di Kumamoto, dove si svolgerà una tappa internazionale gemellata nell’ottobre 2026. Un ponte culturale tra Europa e Asia che rafforza il valore globale dell’iniziativa.

In palio oltre 11.000 euro tra premi e borse di studio, oltre a concrete opportunità artistiche: produzioni operistiche, concerti e collaborazioni con teatri e festival internazionali. Grande attenzione anche al coinvolgimento della città: durante il Gala finale, il pubblico potrà votare il proprio artista preferito, assegnando il Premio Giuria Popolare.

Il momento culminante sarà il Gala lirico-sinfonico del 9 maggio alle 20.45, con i finalisti accompagnati da orchestra dal vivo. La serata è a ingresso gratuito su prenotazione e rappresenta una grande festa collettiva della musica e dei nuovi talenti internazionali. Prima del Gala, alle ore 18.00, la Sala del Legnanino della Biblioteca Civica ospiterà un incontro di approfondimento dedicato a Giuditta Pasta, condotto da Carlida Steffan.

Un festival diffuso in città

Il concorso coinvolgerà l’intera città con eventi culturali, incontri e momenti di approfondimento, trasformando Saronno in un vero e proprio festival urbano della lirica.

La manifestazione si svolge con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese, oltre al Consolato Generale del Giappone a Milano e alla Camera di Commercio Giapponese in Italia.

Un sostegno istituzionale di grande rilievo che rafforza il valore culturale e internazionale del concorso e ne sottolinea il ruolo strategico per il territorio.

Un evento di rilievo nazionale e internazionale

Oltre 150 cantanti da tutto il mondo

Audizioni aperte al pubblico

Giuria tra le più prestigiose d’Europa

Finale con orchestra dal vivo

Italia e Giappone uniti dalla musica

Imprese del territorio protagoniste nel sostegno alla cultura

Il Concorso Internazionale “Giuditta Pasta” si conferma così non solo un evento artistico di alto livello, ma un progetto capace di unire il istituzioni, imprese e comunità, valorizzando i giovani talenti e rafforzando il ruolo di Saronno sulla scena culturale internazionale.

(foto archivio dalla precedente edizione del concorso)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09