I più letti di ieri: grandinata eccezionale, incendio mortale e raffica di furti di bici
8 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 7 maggio, grande attenzione per il maltempo che ha colpito il territorio con una violenta grandinata, ma anche per la cronaca con un incendio mortale e diversi furti di biciclette in città. Spazio anche agli investimenti sugli impianti sportivi e al futuro dell’area ex Isotta.
La maxi grandinata che ha interessato Cislago ha lasciato immagini impressionanti, con cumuli di ghiaccio lungo le strade e mezzi al lavoro per liberare la carreggiata. Nonostante l’intensità del fenomeno, non si registrano danni alle abitazioni.
Maxi grandinata a Cislago, le foto già storiche con cumuli di grandine e pale al lavoro. Nessun danno alle abitazioni
A Cesate un uomo è stato trovato morto all’interno di un edificio di via Ticino interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per chiarire le cause del rogo.
Cesate: incendio in un edificio di via Ticino, trovato morto un uomo
A Saronno cresce l’allarme per i furti di biciclette, con diversi episodi segnalati sia in centro sia nelle zone periferiche della città. I cittadini chiedono maggiori controlli e sistemi di sicurezza più efficaci.
Saronno: raffica di furti di bici, colpi tra centro e periferia
Arrivano 100 mila euro per lavori allo stadio di Saronno: l’intervento riguarderà la copertura della tribuna, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità dell’impianto sportivo.
Saronno: 100 mila euro per lo stadio, lavori alla copertura della tribuna
Prosegue il confronto sull’area ex Isotta, con il Partito Democratico che chiede bonifiche trasparenti e sottolinea l’opportunità di restituire quello spazio alla città attraverso un percorso di riqualificazione.
Ex Isotta, il Pd: “Bonifiche avanti con trasparenza, ora Saronno può riprendersi quell’area”
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