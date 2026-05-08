SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 7 maggio, grande attenzione per il maltempo che ha colpito il territorio con una violenta grandinata, ma anche per la cronaca con un incendio mortale e diversi furti di biciclette in città. Spazio anche agli investimenti sugli impianti sportivi e al futuro dell’area ex Isotta.

La maxi grandinata che ha interessato Cislago ha lasciato immagini impressionanti, con cumuli di ghiaccio lungo le strade e mezzi al lavoro per liberare la carreggiata. Nonostante l’intensità del fenomeno, non si registrano danni alle abitazioni.

A Cesate un uomo è stato trovato morto all’interno di un edificio di via Ticino interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per chiarire le cause del rogo.

A Saronno cresce l’allarme per i furti di biciclette, con diversi episodi segnalati sia in centro sia nelle zone periferiche della città. I cittadini chiedono maggiori controlli e sistemi di sicurezza più efficaci.

Arrivano 100 mila euro per lavori allo stadio di Saronno: l’intervento riguarderà la copertura della tribuna, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità dell’impianto sportivo.

Prosegue il confronto sull’area ex Isotta, con il Partito Democratico che chiede bonifiche trasparenti e sottolinea l’opportunità di restituire quello spazio alla città attraverso un percorso di riqualificazione.

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