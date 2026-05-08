Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dieci anni di attività all’insegna del riuso, della sostenibilità e della sensibilizzazione ambientale. Sabato 9 maggio l’Isola del Riuso di Caronno Pertusella celebrerà il proprio anniversario con una giornata di iniziative dedicate all’economia circolare e alla valorizzazione del territorio.

Il programma prenderà il via alle 9.30 al Palazzetto dello Sport di via Uboldo con la conferenza dal titolo “Economia circolare: riflessi sul territorio”. Interverranno Silvia Colombo di Ars Ambiente srl, Matteo Lovati e Alessandro Ghioni. A moderare l’incontro sarà Lucy Sasso, assessora con delega a Giovani, Pari opportunità, innovazione e promozione del territorio del Comune di Saronno.

Alle 11.30 le celebrazioni si sposteranno nella sede dell’Isola del Riuso, in via Asiago 601, per l’inaugurazione del nuovo murales realizzato dall’artista Fabrizio Vendramin. Sono previsti i saluti istituzionali, la presentazione ufficiale dell’opera e un rinfresco aperto ai partecipanti.

L’iniziativa rientra nel progetto “Settimana dedicata alle piccole passi per il futuro” e rappresenta un momento simbolico per il centro del riuso, che in questi dieci anni è diventato un punto di riferimento per la promozione di pratiche sostenibili e del recupero dei materiali sul territorio.

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