Città

SARONNO – Sabato 9 maggio, l’Istituto Padre Monti di Saronno, in via Legnani 4, ospiterà un convegno dedicato all’approfondimento del Cammino Montiano. L’incontro, previsto dalle 10 alle 12:30, analizzerà l’impatto sociale e spirituale dei cammini, anche alla luce del riconoscimento legislativo recente. La domanda che guiderà l’incontro è: “Ci può essere una metafisica del territorio? Ovvero un ambiente, una spiritualità e una storia che definiscano un territorio ben oltre i suoi confini fisici?”. Durante la mattinata verranno esaminati i compiti spettanti alle amministrazioni civili, alle autorità ecclesiastiche e alle organizzazioni del terzo settore nella promozione di questi itinerari.

L’iniziativa mira a riflettere su come l’ambiente e la storia possano definire l’identità di un’area geografica, trasformando i percorsi in beni comuni tutelati. Il Cammino Montiano, istituito di recente dalla Congregazione di Padre Monti, è frutto della cooperazione tra le province di Monza Brianza e Varese, i Parchi delle Groane e del Lura e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate e Saronno.

Il tragitto si sviluppa su una distanza di 16 chilometri in un contesto geografico privo di dislivelli, configurandosi come un itinerario percorribile in una singola giornata. Il percorso unisce i luoghi simbolo della vita di Luigi Monti: la partenza è fissata presso la sua abitazione natia a Bovisio Masciago, dove avvenne la cattura da parte delle autorità austro-ungariche, mentre l’arrivo è situato a Saronno, sede della sua sepoltura.

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