Città

SARONNO – Sabato 9 maggio dalle 9 nella sala Bovindo di Villa Gianetti a Saronno si terrà il convegno “Malattie reumatologiche, medici e cittadini a confronto”, iniziativa dedicata all’informazione, alla prevenzione e al dialogo tra specialisti, medici di medicina generale e cittadini. La mattinata si aprirà alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti affidata a Maria Grazia Pisu, presidente associazione Alomar, e Alba Sciascera, direttore della Sc Medicina, presidio ospedaliero di Saronno Asst Valle Olona. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione di Alomar Odv e di Asst Valle Olona.

Alle 10 sono previsti i saluti istituzionali con gli interventi di Ilaria Pagani, sindaco del Comune di Saronno, John Tremolada, direttore Socio Sanitario Asst Valle Olona, e Roberta Tagliasacchi, direttore Presidio Ospedaliero di Saronno Asst Valle Olona.

Alle 10.15 prenderanno il via le sessioni a gruppi. Per “Artriti e artrite, Mmg a confronto con lo specialista reumatologo” interverranno Daniele Etro, medico di Medicina Generale, e Alessandro Sinelli della Sc Medicina, presidio ospedaliero di Saronno Asst Valle Olona.

Per “Osteoporosi, Mmg a confronto con lo specialista reumatologo” parteciperanno Antonio Barca, medico di Medicina Generale, e Andrea Morciano della Sc medicina, Presidio Ospedaliero di Saronno Asst Valle Olona.

Lo spazio dedicato a “Riabilitazione e gestione del dolore” vedrà l’intervento di Marco Cazzola, direttore Sc Recupero e rieducazione funzionale Busto Arsizio-Saronno Asst Valle Olona.

Per il tema “Malattie rare, la presa in carico dei pazienti con sclerodermia, arterite gigantocellulare, crioglobulinemia” interverranno Manuel Sette della Sc Medicina, presidio ospedaliero di Saronno Asst Valle Olona, e Simone Lari della Sc medicina, presidio ospedaliero di Saronno Asst Valle Olona.

Alle 11.15 è previsto l’approfondimento “Aspetti medico-legali e invalidità civile”, con indicazioni pratiche sui diritti e sulle procedure di riconoscimento dell’invalidità affidate a Cristiana Brombilla, medico legale.

Alle 11.35 si terrà la tavola rotonda “Vicino ai Pazienti”, momento di confronto tra specialisti, medici di medicina generale e rappresentanti dell’Associazione Alomar.

La chiusura dei lavori è prevista alle 12.30.

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