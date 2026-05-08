Città

SARONNO – Dalle 17 di oggi, venerdì 8 maggio, pesanti disagi sulla linea ferroviaria tra Saronno e Milano con ritardi, cancellazioni e treni soppressi, in particolare sulle linee S1 e S3. La causa è un urgente intervento sanitario nei pressi della stazione di Bollate Nord.

I problemi stanno interessando l’intera tratta Milano-Saronno con ripercussioni anche nelle stazioni del Saronnese. Diversi pendolari hanno segnalato attese prolungate, corse cancellate e variazioni improvvise alla circolazione ferroviaria.

Secondo le informazioni diffuse nel pomeriggio, l’intervento sanitario in corso nell’impianto ferroviario di Bollate Nord ha reso necessarie modifiche alla circolazione per consentire l’arrivo dei soccorsi e le operazioni di sicurezza.

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