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SARONNO – Una giornata di preghiera e festa al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per celebrare la Madonna dei Miracoli e il primo anniversario dell’elezione di papa Leone XIV. L’appuntamento è per oggi, venerdì 8 maggio, con un programma che unirà momenti religiosi, devozione mariana e il ricordo dell’elezione del pontefice.

La celebrazione si terrà al Santuario di piazzale Santuario e inizierà alle 17,30 con il santo rosario nel chiostro, partendo dalla statua dell’Immacolata. Durante il momento di preghiera saranno contemplati i cinque misteri “di Pietro e della Chiesa”.

Alle 18 sarà celebrata la santa messa in onore della Madonna dei Miracoli. Durante la funzione saranno affidate alla Vergine le intenzioni di preghiera dei pellegrini e della comunità.

Al termine della celebrazione religiosa è prevista la benedizione dei pellegrini. In programma anche l’ascolto dell’annuncio dell’elezione del papa, in un momento simbolico pensato per ricordare il primo anniversario dell’elezione di Leone XIV.

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