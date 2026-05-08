Città

SARONNO – Anche dopo la sua scomparsa continua ad aiutare chi è più fragile: Giuseppe Landonio, storico volontario dell’oratorio di via Legnani, ha lasciato 43 mila euro destinati agli anziani bisognosi di Saronno, trasformando i risparmi di una vita in un gesto concreto di solidarietà.

La notizia emerge dagli atti comunali relativi al lascito testamentario del volontario storico dell’oratorio di via Legnani, scomparso nel luglio 2022. Nel testamento olografo, firmato il 31 dicembre 1991, Landonio aveva espresso una volontà precisa: destinare i propri risparmi, una volta sostenute le spese funerarie, a realtà benefiche e sociali legate al territorio. Tra queste anche “gli anziani bisognosi di Saronno”.

Per oltre sessant’anni Landonio era stato il volto del bar dell’oratorio di via Legnani, presenza discreta ma costante per generazioni di ragazzi e famiglie. Una figura conosciutissima in città, ricordata da tanti per la disponibilità, l’umiltà e la capacità di esserci sempre. Nel 2015 l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Fagioli gli aveva assegnato la Ciocchina proprio “per il servizio svolto con spirito di dedizione” all’interno dell’oratorio.

Ora quella stessa attenzione verso gli altri continua anche dopo la sua morte. Il Comune ha infatti accertato ufficialmente l’entrata di 43 mila euro derivanti dal lascito testamentario, somma che sarà destinata ai servizi sociali per sostenere persone anziane in condizioni di fragilità.

Un gesto che racconta molto della personalità di Landonio: una vita semplice, lontana dai riflettori, ma profondamente legata alla comunità. Chi lo ha conosciuto lo ricorda dietro al bancone dell’oratorio, sempre pronto a una parola gentile, a dare una mano o a dedicare tempo ai più giovani. E proprio quella sensibilità verso chi aveva bisogno torna oggi in una scelta concreta che permetterà di offrire aiuto a tanti anziani soli o in difficoltà economica.

Nel testamento, oltre agli anziani bisognosi, erano indicati anche l’oratorio di via Legnani, la parrocchia Santi Pietro e Paolo e l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Una distribuzione che conferma il forte legame di Landonio con la sua città, con la fede e con il volontariato.

Più che un’eredità economica, quella lasciata da Giuseppe Landonio appare come una testimonianza di attenzione verso gli altri. Un ultimo aiuto silenzioso, nello stile che per tutta la vita aveva scelto di seguire.

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