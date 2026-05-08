Città

SARONNO – Salta l’appuntamento di domenica 10 maggio con “Associazioni in Festa”. A causa del maltempo previsto nel fine settimana, l’evento è stato rinviato e si svolgerà domenica 4 ottobre.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale insieme agli organizzatori, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni adeguate e in sicurezza per partecipanti e visitatori.

“Associazioni in Festa” rappresenta uno dei momenti più significativi per la città, dedicato alla valorizzazione del ricco tessuto associativo saronnese. Ogni anno coinvolge numerose realtà locali, offrendo occasioni di incontro, condivisione e partecipazione. L’iniziativa è quindi soltanto rinviata all’autunno, mantenendo intatto il suo spirito e l’intento di creare una giornata dedicata alla comunità e al volontariato cittadino.

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(foto archivio: una immagine di una precedente edizione)

08052026