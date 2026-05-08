Città

SARONNO – Nuovi divieti, di sosta e di fermata lungo via Grieg. I cartelli sono comparsi nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, e già nelle prime ore non sono mancate le segnalazioni da parte di dipendenti e responsabili delle attività commerciali del comparto soprattutto per la mancanza di comunicazioni preventive sul provvedimento.

Le modifiche riguardano in particolare la metà della strada che procede in direzione di via Archimede. Nel tratto successivo alla curva è stato introdotto il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata. Nel resto di via Grieg è invece stato istituito il divieto di sosta anche sull’altro lato della strada in aggiunta a quello già esistente.

Una novità rilevante per la zona, dove fino ad ora le limitazioni riguardavano soltanto un lato della strada dove il passaggio e la sosta di veicoli è sempre stato particolarmente intenso alla luce di presenza di attività industriali e commerciali e del vicino centro islamico. Con il nuovo assetto viene definitivamente eliminata la possibilità di sosta nell’arteria.

A spiegare le motivazioni del provvedimento è stata la polizia locale, che parla di “difficoltà di transito causa restringimento della carreggiata dovuta ai mezzi in sosta”. In particolare nel tratto finale della via, dopo la curva, la presenza di autocarri e veicoli parcheggiati avrebbe creato problemi alla circolazione e al passaggio dei mezzi.

Proprio l’assenza di un preavviso o di una segnalazione anticipata ha però generato diverse proteste.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09