SARONNO – “Nell’ultimo weekend ci sono stati due accoltellamenti, uno ha anche coinvolto minorenni, ma quello che sa fare la maggioranza è spendere interventi su interventi su quanto è stato bello il proprio festival musicale (pagato dalle casse saronnesi). Che senso ha lodarsi per uno spazio aperto se nelle nostre strade vengono aggrediti e feriti minorenni e persino un 55enne davanti al Comune?”.

Sono le parole di Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenuto anche in un servizio di Telelombardia dedicato al tema della sicurezza a Saronno dopo i recenti episodi di violenza avvenuti in città nel fine settimana.

Nel mirino dell’esponente del centrodestra ci sono le reazioni della maggioranza dopo gli accoltellamenti avvenuti tra venerdì e domenica, compreso quello che ha coinvolto alcuni minorenni in via Frua e quello del 55enne ferito davanti al municipio.

“Sono rimasto basito nel vedere come la maggioranza abbia totalmente ignorato quanto accaduto nel weekend, crogiolandosi in analisi sulle presenze, i problemi strutturali e la gestione del parco. Visione selettiva? Fette di salame sugli occhi? Coda di paglia? Non so bene la causa, ma comunque è tutto molto triste, per non dire di peggio”, prosegue Guaglianone.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia punta poi l’attenzione sulle posizioni espresse all’interno della Giunta sul fronte sicurezza: “Del resto è evidente come la confusione regni sovrana su questo tema anche all’interno della Giunta, basta vedere come la sindaca e l’assessora Lucy Sasso abbiano idee divergenti, si potrebbe dire che la mano destra non sa cosa fa la sinistra”.

Guaglianone riassume: “Il sindaco è in carica da un anno e solo a marzo è stata in grado di presentare, in commissione, un piano sicurezza che ad oggi è ancora ‘in costruzione’. Pagani aveva spiegato di voler sfruttare le opportunità previste dal decreto sicurezza, che consentono di investire sui supplementi di orario e anche altre possibilità messe a disposizione dei sindaci, come la richiesta delle cosiddette zone rosse attraverso procedure semplificate”.

“Ma ohibò, come direbbe l’ex sindaco Airoldi, nell’ultimo consiglio comunale l’assessore Lucy Sasso, espressione del Partito Democratico, ha attaccato il Governo “che negli ultimi 4 anni ha abbandonato i territori a sé stessi facendo decreti sicurezza che si sono rivelati inutili”. Ma come, non avete usato gli strumenti del Governo per fare gli unici piccoli passi che avete intrapreso? Oppure, come al solito, non state facendo niente, pronti a un classico scaricabarile?”.

E conclude: “Su un tema delicato e concreto come la sicurezza servono risposte chiare e interventi efficaci e, magari, un po’ di trasparenza vera e non solo “comode e vuote” polemiche di partito”.

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