Sicurezza, Guaglianone: “Accoltellamenti e la maggioranza parla di musica…”. Stoccata a Pagani/Sasso
8 Maggio 2026
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Visto che è una situazione ormai di tute le città non sarebbe il caso di chiedere al governo magari dopo che ha finito il ponte sullo stretto
Quanta demagogia… questo disastro è ovunque, oggi come ieri è il governo che deve intervenire..
Da genitore di due adolescenti TREMO ogni volta che mi chiedono di uscire.
Ma si può vivere così???
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Anch’io. E i miei figli non sono più adolescenti, ma la paura c’è sempre
Beh sono contento che FDI si sia svegliata dal torpore che avvolge tutta l opposizione Era ora.
Ma questa è materia proprio di destra e come loro pensano al gay pride voi DOVETE fare qualcosa. Organizzatevi e coinvolgete la gente. In fretta però.
Beh ma Lucy per gli amici è su un altro pianeta. Lei è Lucy 😂
Pagani beh ormai è una estensione di Airoldi😁
Mi permetto di aggiungere: e l’uscita entusiastica del PD sulle bonifiche (obbligatorie per legge) dell’area ex-Isotta ne vogliamo parlare? Ma che hanno fatto loro per essere così gasati? Ma un minimo di distanza istituzionale non possono tenerla? E magari, auspicabilmente, guardare quel progetto con un occhio distante e critico, ascoltando la Saronno che c’era e che c’è ancora…nonostante, e anche senza, l’Isotta?