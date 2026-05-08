Softball

SARONNO – Importante rinforzo per la Mkf Saronno, impegnata nel campionato di softball serie A1. La società nerazzurra ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, atleta della Nazionale italiana Elite.

Prima base ed esterno, classe 2002 e di origini italogreche, Koutsoyanopulos porta a Saronno esperienza internazionale nonostante la giovane età. Con la maglia azzurra ha già collezionato 47 presenze, partecipando anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e conquistando il titolo europeo nel 2024.

Per la giocatrice è in programma anche un nuovo importante appuntamento internazionale: dal 16 al 20 giugno sarà infatti impegnata a Praga nella prima fase della Women’s Softball World Cup con la Nazionale italiana. Sul fronte dei club, la nuova giocatrice saronnese arriva da esperienze di alto livello. Studentessa alla Tennessee University, nel 2025 ha giocato nella Women’s Professional Fastpitch statunitense con le Orlando Monarchs, mentre nella prima parte dell’attuale stagione ha militato nella Liga Mexicana de Softbol con le Naranjeros de Hermosillo.

La società ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto, considerato un rinforzo importante per il prosieguo della stagione. La Mkf Saronno si presenta all’appuntamento attualmente al quarto posto della classifica di serie A1 e proprio in questo fine settimana sarà attesa da una sfida di alto livello contro il Lacomes New Bollate: gara 1 è in programma oggi, mentre gara 2 si giocherà domani.

08052026