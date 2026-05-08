Softball

SARONNO – Settimo turno di campionato per la Serie A1 di softball, con un fine settimana che propone sfide importanti anche per le squadre del territorio. Ad aprire il programma tra venerdì 8 e sabato 9 maggio sarà il confronto tra Inox Team Saronno e Lacomes New Bollate. La formazione saronnese arriva all’appuntamento in un buon momento di forma, con cinque vittorie nelle ultime sei partite, e cerca continuità contro una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Impegno esterno invece per la Rheavendors Caronno, attesa sul diamante di Forlì contro Italposa in quello che rappresenta uno dei confronti più interessanti del turno tra le squadre di alta classifica. La capolista Quick Mill Bollate sarà invece impegnata contro Rovigo, con l’obiettivo di consolidare il primato in graduatoria.

Programma Serie A1

7′ turno oggi alle 19.30: Mkf Saronno-Lacomes New Bollate gara 1; sabato alle 13: Thunders Castellana-Bertazzoni Collecchio, alle 15.30: Macerata-Mia office Pianoro, alle 17 Quick Mill Bollate-Itas mutua Rovigo e Italposa Forlì-Rheavendors Caronno, alle 18.30 Mkf Saronno-Lacomes New Bollate gara 2.

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (12 vinte 0 perse), Mia office Pianoro 750, Rheavendors Caronno Pertusella 667, Italposa Forlì e Mkf Saronno 583, Lacomes New Bollate 500, Itas mutua Rovigo 333, Thunders Castellana 250, Bertazzoni Collecchio e Macerata 167.

08052026