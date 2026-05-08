Solaro, incontro letterario con l’autrice Giulia Macchi: presentazione “Il viaggio dei cuori”
8 Maggio 2026
SOLARO – Un incontro con l’autrice per parlare di mitologia, mondi antichi e crescita. Si tratta dell’evento culturale dedicato alla narrativa per ragazzi e famiglie organizzato dal comitato di quartiere di Cascina Emanuela, a Solaro. L’appuntamento previsto per domenica 24 maggio , alle 16 , allo spazio centro civico “Il Giuggiolo” di Solaro. L’evento, intitolato “Il viaggio dei Cuori”, è promosso dal Comitato di Quartiere e vedrà la partecipazione diretta dell’autrice Giulia Macchi.
L’incontro si focalizzerà su una serie di racconti che fondono l’elemento mitologico e l’esplorazione di mondi antichi con tematiche legate alla maturazione personale. Le opere di Giulia Macchi, docente di Italiano e Storia con un passato professionale come giornalista televisiva e parlamentare, si pongono l’obiettivo di accompagnare i lettori più giovani in un percorso di scoperta individuale attraverso narrazioni che intrecciano avventura ed emozioni.
L’iniziativa avrà luogo presso la sede di via per Cascina Emanuela, 32. Per facilitare l’organizzazione del pomeriggio, è gradita la prenotazione dei posti telefonando al numero 348-4337673.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09