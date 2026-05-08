Solaro

SOLARO – Un incontro con l’autrice per parlare di mitologia, mondi antichi e crescita. Si tratta dell’evento culturale dedicato alla narrativa per ragazzi e famiglie organizzato dal comitato di quartiere di Cascina Emanuela, a Solaro. L’appuntamento previsto per domenica 24 maggio , alle 16 , allo spazio centro civico “Il Giuggiolo” di Solaro. L’evento, intitolato “Il viaggio dei Cuori”, è promosso dal Comitato di Quartiere e vedrà la partecipazione diretta dell’autrice Giulia Macchi.

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