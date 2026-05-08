Calcio

​SOLBIATE ARNO – L’attesa sta per finire. Domenica il “Felice Chinetti” sarà il teatro della finale playoff del girone A, una sfida che mette di fronte la Solbiatese e il Fbc Saronno. A fare il punto in casa nerazzurra è il direttore generale della Solbiatese, Carmine Gorrasi, che analizza il momento della squadra tra consapevolezza tattica e legami affettivi.

​Analisi del momento: “Questione di testa”

​La Solbiatese arriva all’appuntamento cruciale dopo un periodo meno brillante del solito. Gorrasi non cerca scuse, ma individua con precisione la causa della flessione: ​”Arriviamo da un periodo un po’ sottotono e credo sia più una questione mentale che fisica”.

​Secondo il dg, l’aver visto sfumare l’inseguimento alla capolista Arconatese — arrivata a un certo punto a soli sei punti di distacco — ha generato un calo di tensione involontario: “Forse abbiamo spostato l’attenzione troppo avanti, ai playoff, e quando abbassi la guardia si verificano le prestazioni viste ultimamente”. La ricetta per domenica è chiara: ritrovare la brillantezza di tre settimane fa attraverso il lavoro svolto in questi giorni.

​Il Saronno: un avversario da “prendere con le pinze”

​Il rispetto per l’avversario è massimo. Gorrasi definisce il Saronno una squadra “fortissima”, costruita con giocatori di categoria superiore e dotata di un attacco temibile:

​Esperienza: Il Saronno schiera uomini che hanno già vinto campionati e conoscono queste pressioni.

​Potenziale offensivo: Hanno tre davanti che potrebbero giocare in qualsiasi squadra di Eccellenza e non solo.

​Stato di forma: La vittoria a Caronno ha confermato il valore degli avversari, che arriveranno a Solbiate per dare un’ulteriore prova di forza.

​Amicizia e sportività

​La finale sarà anche una sfida tra volti noti e stimati. Gorrasi intrende dedicare un pensiero al direttoe generale saronnese Marco Proserpio ed all’allenatore Danilo Tricarico, figure chiave del Saronno: “Sono amici per me, persone care. Sarà un piacere giocare contro di loro in una finale che il Saronno non raggiungeva da anni”. ​Nonostante i legami personali, l’obiettivo resta il passaggio del turno in quella che si preannuncia come una “partita secca” decisa dagli episodi: “Spero sia una gran giornata di sport, ma ovviamente spero che saremo noi i migliori domenica”.

Partita alle 15.30 allo stadio di Solbiate Arno. La Solbiatese, seconda classifica in regular season, ci arriva direttamente, il Saronno (quarto classificato) ci è arrivato passando dalla vittoria di domenica scorsa, 3-1, in semifinale contro la Caronnese.

(foto: Carmine Gorrasi)

08052026