Spreco alimentare, Gadda: “Social fondamentali per coinvolgere giovani”
8 Maggio 2026
ROMA – “Nei dieci anni di attuazione della legge 166 antispreco, l’impegno degli enti del Terzo settore e delle imprese ha consentito di sottrarre allo spreco migliaia di tonnellate di alimenti, anche freschi o cotti: grazie a tante persone, insomma, un problema come lo spreco si è trasformato in una opportunità per la collettività e soprattutto per le famiglie in difficoltà”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera e prima firmataria della legge 166/2016, durante la conferenza stampa dal titolo “Non buttarlo. Il ruolo degli influencer green nel contrasto allo spreco alimentare e nella diffusione delle buone pratiche”, in programma oggi a Montecitorio.
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