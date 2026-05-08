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TRADATE – Giornata di lavori e volontariato all’oratorio di via Manzoni a Tradate, dove nei giorni scorsi è stata imbiancata la cucina grazie all’impegno di alcuni volontari della Comunità pastorale Santo Crocifisso. A raccontarlo è stata la stessa comunità pastorale attraverso i social, ringraziando tutte le persone che hanno dedicato tempo ed energie per portare avanti gli interventi di sistemazione degli spazi utilizzati dalle attività oratoriane.

Dal gruppo parrocchiale sottolineano come gli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine siano costantemente animati da iniziative e necessitino continuamente di manutenzioni e lavori di miglioramento, oltre che della presenza di nuovi volontari per supportare le attività quotidiane. Per questo motivo la comunità ha lanciato anche un appello a chi volesse dare una mano, invitando gli interessati a contattare direttamente don Marco o la stessa comunità pastorale.

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(foto; volontari all’opera)

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