Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Ceriano Laghetto si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale in biblioteca. Giovedì 8 maggio alle 21 la biblioteca di Ceriano Laghetto ospiterà un incontro con Wu Ming dedicato alla presentazione del romanzo Mensaleri.

Protagonista della serata sarà Wu Ming 2, autore del volume ambientato tra la fabbrica Mensa, il villaggio delle famiglie operaie sul fiume Leri, magie, farfalle e teatro sociocosmico. L’incontro sarà moderato da Alessandro Coerezza, mentre le letture saranno affidate a Chiara Angaroni e Martina Levato.

Nel corso della serata è prevista anche la proiezione del documentario “Macchina continua”, dedicato alla chiusura della cartiera di Fabriano.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso dalla biblioteca cittadina e offrirà al pubblico un’occasione di confronto tra letteratura, memoria industriale e racconto del territorio.

(foto archivio)

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