Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si è spento Corrado Papagna, che dal 1997 svolgeva le mansioni da operaio nel Comune di Ceriano Laghetto. La notizia è giunta nella giornata di giovedì ai colleghi che lavorano in Municipio. Papagna, classe 1960, a ormai meno di un anno dal suo pensionamento, aveva avuto un malore nei giorni scorsi ed era stato portato in ospedale.

Le sue condizioni sono purtroppo rapidamente peggiorate e nella giornata di giovedì è stato comunicato il suo decesso. Corrado non aveva famiglia viveva solo a Lissone. I colleghi lo ricordano come una persona corretta e rispettosa.

“Una notizia che ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con lui in questi anni. Corrado è stato per lunghissimo tempo una presenza quotidiana all’interno del nostro Comune, che perde oggi un collaboratore storico. A nome dell’Amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio per la sua scomparsa” dichiara il Sindaco Massimiliano Armando Occa.

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