Basket

SARONNO – La Robur Saronno è impegnata questa sera alle 20 al PalaRonchi di via Colombo contro la Jadran Trieste in gara 2 della semifinale playout del campionato di basket maschile Serie B Interregionale (si gioca al meglio delle 3 partite). Dopo la sconfitta rimediata sabato scorso in Friuli nella prima sfida della serie, i biancazzurri sono chiamati a vincere per restare in corsa salvezza ed evitare il passaggio al turno successivo degli spareggi. Un successo permetterebbe infatti alla formazione allenata da coach Luca Ansaloni di riportare la serie a Trieste per la decisiva gara 3.

In casa Robur c’è consapevolezza della difficoltà dell’impegno. La formazione triestina viene descritta come squadra esperta, dotata di lunghi fisicamente importanti, ali dinamiche e un reparto esterni capace di colpire con continuità dalla lunga distanza. Per questo servirà una prova di alto livello da parte dei saronnesi, chiamati ad aumentare intensità e aggressività difensiva. L’obiettivo sarà quello di giocare con energia fin dai primi possessi, cercando di arrivare per primi su ogni pallone e sfruttare ogni occasione disponibile in una sfida che si preannuncia combattuta e decisiva per il futuro della stagione roburina.

(foto: un momento di gara 1)

09052026