Basket

SARONNO – Sconfitta in semifinale playout per la Robur Saronno nel campionato di serie B Interregionale. Questa sera, sabato, al Palaronchi di via Colombo i biancocelesti erano chiamati a vincere gara 2 contro Trieste dopo la sconfitta della prima sfida, ma i friulani sono riusciti a imporsi anche in trasferta conquistando la salvezza.

L’avvio di partita vede Trieste partire con maggiore continuità offensiva, trovando buone soluzioni in attacco e mantenendo quasi sempre il vantaggio. Il primo quarto si chiude sul 19-25 per gli ospiti. Anche nel secondo periodo il copione non cambia molto, con la formazione friulana capace di controllare il ritmo e di andare all’intervallo lungo avanti 37-47.

La Robur però rientra dagli spogliatoi con un altro atteggiamento e prova a riaprire il match. A 5’53’’ dalla fine del terzo quarto Saronno torna a contatto sul 46-48 grazie anche ai punti di Molteni, tra i più efficaci dei padroni di casa. La rimonta si completa poi con il canestro di Basili per il 52-52 a 3’ dalla sirena. Poco dopo Negri firma anche il sorpasso sul 56-54 facendo esplodere il Palaronchi. Trieste però riesce a reagire e la terza frazione termina sul 57-59. Negli ultimi dieci minuti gli ospiti mantengono il controllo della gara, respingendo ogni tentativo di rimonta della Robur e riuscendo così a conquistare il successo che vale la permanenza in categoria. Finale 71-78.

Per Saronno invece la stagione proseguirà con la finale playout, ultima speranza per salvarsi: al via da sabato 23 maggio contro un’avversaria ancora da definire.

Robur Saronno: Panceri, Pellegrini, Zimonjic, Molteni, Negri, Ventura, Gualdi, Acunzo, Pavese, Presotto, Redaelli, Tolotti, Basili, Fioravanti, Bloise. Coach Luca Ansaloni.

Jadran Trieste: Batich, Sabadin, De Marchi, Persi, Jakini, Pregarc, Pro, Gulic, Gobbato, Vecchiet, Milisavljevic, Diminic. Coach Matija Jogan.

(foto: una fase del match)

09052026