Calcio

SARONNO – Sarà un fine settimana decisivo per molte squadre del calcio dilettantistico locale, impegnate fra playoff e playout dalla Promozione alla Seconda categoria. Il programma più atteso è senza dubbio quello dell’Eccellenza, dove il Fbc Saronno sarà chiamato all’impresa sul campo della Solbiatese nella finale playoff del girone.

La sfida è in programma domenica 10 maggio alle 15.30 allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno. I biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo il successo per 3-1 ottenuto domenica scorsa sul campo della Caronnese. Per proseguire il cammino verso i playoff nazionali servirà però necessariamente una vittoria: la Solbiatese, meglio piazzata in regular season, potrà infatti qualificarsi anche in caso di pareggio dopo gli eventuali tempi supplementari.

In Promozione si gioca invece di sabato. Oggi toccherà all’Universal Solaro affrontare in trasferta l’Accademia Inveruno nel primo turno playoff, mentre lo Sc United ospiterà il Gallarate. Entrambe le sfide sono in programma sabato 9 maggio alle 15.30.

Da segnalare inoltre, in Eccellenza, l’anticipo fra Sedriano e Mariano, fissato per sabato alle 16.

La formula dei playoff è sempre la stessa: gioca in casa la meglio classificata, che anche pareggiando si aggiudicherà la sfida, superando il turno; nei playout si gioca con gare di andata e ritorno.

Di seguito il programma completo delle gare del weekend.

Eccellenza – Playoff 2° turno

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Solbiatese-Fbc Saronno

Eccellenza playout

Sabato 9 maggio, ore 16

Sedriano-Mariano

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Vigevano-Vis Nova

Promozione – Playoff 1° turno

Sabato 9 maggio, ore 15.30

Accademia Inveruno-Universal Solaro

Sc United-Gallarate

Promozione – Playout andata

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Canegate-Gavirate

Prima categoria girone A – Playoff 1° turno

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Luisago-Cdg Veniano

Itala-Valceresio Audax

Prima categoria girone B – Playout andata

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Lainatese-Gerenzanese

Prima categoria girone N – Playoff 1° turno

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Vela Mesero-Marnate Gorla

Seconda categoria girone R – Playoff

Sabato 9 maggio, ore 20.30

Oratorio Lainate Ragazzi-Dal Pozzo

Playout andata

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Union Castellanza-Pro Juventute

Mazzo 80-Verbano Cantalupo

Seconda categoria girone X – Playoff 1° turno

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Caravate-Cuassese

Seconda categoria girone Z – Playoff 1° turno

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Jeraghese-Mercallo

Seconda categoria girone Z – Playout andata

Domenica 10 maggio, ore 15.30

Ardor Busto-Azalee Gallarate

09052026