Calcio

SARONNO – Tris di arbitri milanesi per la finale playoff del campionato di calcio d’Eccellenza, domenica pomeriggio fra Solbiatese e Fbc Saronno. Per la gara è stato designazione Edoardo Corbetta di Milano (foto), con assistenti Matteo Fusco di Milano ed Alessio Boni di Milano.

Corbetta in questa stagione ha diretto 30 gare, distribuendo una settantina di ammonizioni (2.5 la media a partita) e 4 espulsioni; insomma perfettamente in media, nè troppo severo e neppure troppo all'”inglese” giudicando dai numeri. L’ultima gara diretta è stata il 26 aprile scorso per il girone C di Eccellenza, Cellatica-Albino 1-0; durante la stagione è stato impegnato anche con gare del campionato di Promozione, Primavera 3, Allievi nazionali e Giovanissimi nazionali.

Si gioca alle 15.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno: saronnesi, peggio classificati in regular season, costretti a vincere per superare il turno ed accedere ai playoff nazionali.

Queste le statistiche delle due squadre in vista del match.

Per i tifosi sono disponibili biglietti a prezzi scontati.