Calcio

SARONNO – Clima sempre più caldo, ma sempre nel segno del fair play, in vista della finale domenicale dei playoff di Eccellenza fra Solbiatese e Fbc Saronno. Dopo le dichiarazioni del direttore generale nerazzurro Carmine Gorrasi, è arrivata la replica del direttore generale biancoceleste Marco Proserpio, che carica l’ambiente saronnese ma senza rinunciare ai toni distesi nei confronti degli avversari. “Siamo partiti a inizio stagione con l’obiettivo di raggiungere i playoff e ci siamo riusciti – rimarca Proserpio – Oggi siamo una squadra che sta bene, che lavora bene e con serenità. Sicuramente domenica sarà una partita importantissima, ma la Solbiatese ha tutto da perdere e noi no”.

Il dirigente del Fbc Saronno sottolinea soprattutto il momento positivo attraversato dalla squadra di Danilo Tricarico: “In settimana ho detto ai ragazzi di giocare con la massima consapevolezza della nostra forza. Mi hanno fatto molto piacere anche i messaggi ricevuti dagli ultras dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Caronnese: mi hanno detto che per loro è stato come avere vinto il campionato. Ma adesso siamo qui, a questa finale, e non vogliamo lasciare niente al caso”.

Proserpio riconosce il valore della Solbiatese, costruita per il salto di categoria: “La conosciamo bene, è una squadra con giocatori importanti e di alto livello, costruita per vincere il campionato. Però penso che anche loro siano preoccupati di incontrare noi”. Non manca poi un passaggio sul rapporto personale con il dg della Solbiatese, Carmine Gorrasi: “E’ un amico ed è anche il mio avvocato. Se proprio devo perdere, meglio contro di lui, ma non gli faremo avere la vita facile. E solo eventualmente da lunedì farò il tifo per la Solbiatese. Sono convinto che succederebbe la stessa cosa se fossimo noi ad accedere alle finali nazionali”.

L’altro giorno anche Gorrasi aveva presentato la sfida attraverso le colonne de ilSaronno, parlando della necessità per la Solbiatese di offrire “la migliore versione di sé stessa” contro un Fbc Saronno arrivato ai playoff in grande condizione. La finale playoff del girone di Eccellenza si giocherà domenica a Solbiate Arno.

I padroni di casa, meglio piazzati al termine della regular season, avranno a disposizione due risultati su tre per accedere alla fase nazionale degli spareggi promozione verso la serie D. Il Saronno, invece, sarà obbligato a vincere.

Aperta la prenozione dei biglietti.

09052026