Calcio

CHIAVARI – Dolce pari oggi pomeriggio per il Como a Chiavari contro l’Entella: pareggiando i lariani hanno vinto il campionato Primavera 2. Si giocava l’ultima giornata, Como e Lecco primi a pari merito (ma con i comaschi in vantaggio per gli scontri diretti): per il Como tanta paura in Liguria, sotto di due gol ai biancazzurri è però riuscita una sofferta rimonta mentre il Lecco ha perso in casa con la Sampdoria (1-3). Dunque, Como direttamente promossa in Primavera 1 e Lecco ai playoff.

La cronaca – Avvio tentennante del Como e gol della Virtus al 5’, assist di Pedro per Venturini che in area con un diagonale trova l’angolo lontano. In mischia il Como potrebbe pareggiare subito, a seguire anche un diagonale di Mezsargs e quindi un tiro di Amadio per i lariani che d’altra parte non trovano la via della rete. Mentre i locali raddoppiano al 40’: giocata di Traniello per l’inserimento di Bottaro, steso in area: rigore per l’Entella, trasforma Venturini spiazzando Menke, 2-0. Nella ripresa al 11’ Mazzara del Como centra il palo mentre è l’Entella a cogliere la traversa al 22’. Al 25’ rete comasca, in mischia dopo un batti e ribatti la mette dentro bomber Mezsargs. Al 37’ gran botta di Pisati di poco alta e poi lo stesso Pisati con azione personale entra in area e calcia sulla traversa. Nel finale l’assedio del Como e dopo infinite occasioni la mette dentro al 47′ De Paoli sugli sviluppi di un corner, 2-2. E subito dopo ancora palo di De Paoli.

Virtus Entella-Como 2-2

COMO: Menke, Cardozo, Grilli, De Paoli, Mazzari, Burlacu, Andrealli, Albini, Ballone, Mezsargs, Amadio. All. Buzzecoli.

(foto archivio: un precedente match del Como Primavera)

09052026