Calcio

ROVELLO PORRO – Sabato decisivo per il Como che partecipa al campionato di calcio Primavera 2 e che fa base al centro sportivo di Rovello Porro: oggi trentesima ed ultima giornata di regular season, i lariani giocano (alle 15) in trasferta sul campo dell’Entella di Chiavari e devono vincere, unico risultato utile per essere matematicamente certi del primo posto, che vale la promozione diretta in Primavera 1.

I comaschi sono primi parimerito con il Lecco che d’altra parte in caso di arrivo appaiati sarebbe dietro al Como perchè è in svantaggio negli scontri diretti. I lecchisi oggi giocano, sempre alle 15, in casa contro la Sampdoria.

Classifica

Como e Lecco 60 punti, Modena 54, Albinoleffe 46, Pro Vercelli 45, Reggiana 43, Entella 42, Sampdoria e Vicenza 38, Udinese 36, Cittadella 35, Sudtirol 24, Renate 33, Brescia 30, Venezia 23, Padova 22.

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(foto archivio: Como Primavera in azione di gioco)

09052026