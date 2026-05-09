Calcio

CESATE – L’Sc United va come un treno: oggi pomeriggio la vittoria sul Gallarate, storico passaggio alla finale playoff di Promozione, contro l’Universal Solaro. Si giocherà sabato prossimo sul campo della matricola United, a Cesate, sarà dunque anche un derby.

La cronaca – Fra Sc United e Gallarate botta e risposta nel finale di primo tempo, avanti i gallaratesi al primo loro vero affondo: al 36′ Garcia è pronto ad approfittare, in area piccola, dell’assist di Di Dio praticamente dalla linea di fondo. La replica dello United è immediata: passaggio filtrante di Pedrocchi per Carnelli che entra centralmente in area e batte Piagni. E al 44′ lo United chiude bene il primo tempo palla in mezzo di Ballabio, il pallone scavalca anche il portiere e Sperti di testa insacca a porta vuota.

Sc United-Gallarate Calcio 2-1

SC UNITED: Mauri, Zanus, Bernello, Loew, Romano, Peedrocchi, Ballabio, Confalonieri, Sperti, Carnelli, Giuliani. A disposizione Altobelli, Aufiero, Galli, Pellegrino, Divito, Marzorati, Musazzi, Gebbia, Livelli. All. Villa.

GALLARATE CALCIO: Piagni, Rossi, Caputo, Turato, Pescara, Parini, Agormeda Wesley Gene, Leontini, Garcia Miranda Lucas, Di Dio, Candura. A disposizione Saravalli, Crispo, Rovedatti, Cuscunà, Catizone, Zaina, Guarda, Tursi, Marroquin Ignacio. All. Ferrero.

Arbitro: Guerra di Voghera (Missaglia di Monza e Raciti di Pavia).

Marcatori: 36′ pt Garcia (G), 42′ pt Carnelli (U), 44′ pt Sperti (U).

(foto archivio Francesca D’Amadio)

09052026