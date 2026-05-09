Calcio

INVERUNO – L’Universal Solaro del presidente Mauro Lattuada corsara oggi pomeriggio sul campo dell’Accademia Inveruno, nel primo turno dei playoff di Promozione. Peggio classificati in regular season, i solaresi erano obbligati a vincere e lo hanno fatto, ipotecando il risultato in avvio con due reti in due minuti, firmate da Greco e Drago. Nella ripresa accorcia l’Inveruno al 5′ con Paoluzzi ma al 10′ ristabilisce le distanze Fabozzi su calcio di rigore. E lo stesso Fabozzi al 21′ firma il poker solarese. E c’è pure la doppietta personale del cannoniere Drago, gol al 25′ per l’1-5 che sarà poi anche il risultato conclusivo.

In finale playoff il prossimo fine settimana, sabato pomeriggio, l’Universal troverà l‘Sc United, che oggi ha battuto Gallarate.

Accademia Inveruno-Universal Solaro 1-5

ACCADEMIA INVERUNO: Frattini, Tirelli, Inzaghi, Rondanini Ivan, Bazzoni, Martelli, Veroni, Frigerio, Paoluzzi, Rondanini Andrea, Folla. A disposizione Dall’Armi, Volonte, Adami, Mocchetti, Cesaro, Barbieru Rares George, Marnati, Fanelli, Raso. All. Napolitano.

UNIVERSAL SOLARO: Pasiani, Giordano, Poggio, Greco, Broggini, Romano, Latino, Decarlo, Pietropoli, Drago, Fabozzi. A disposizione Scaramuzzi, Trionfo, Panariello, Rubini, Comani, Cima Vivarelli, Belnome Giuseppe Tito, Briancesco, Colinati. All. Broccanello.

Marcatori: 13′ pt Greco (U), 15′ pt Drago (U), 5′ st Paoluzzi (A), 10′ st Fabozzi (U) rig, 21′ st Fabozzi (U), 25′ st Drago (U).

09052026