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CASTIGLIONE OLONA – In occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, celebrata ieri 8 maggio, il Comune di Castiglione Olona ha ricevuto la bandiera della Croce rossa, simbolo di solidarietà, umanità e impegno verso chi è in difficoltà. La ricorrenza rappresenta un momento importante per ricordare il lavoro svolto da migliaia di volontari, attivi in tutto il mondo ma anche sul territorio locale, impegnati ogni giorno nel portare soccorso e assistenza a chi ne ha bisogno.

Dall’Amministrazione comunale è arrivato un messaggio di riconoscenza nei confronti di tutti i volontari, con un pensiero particolare a quelli del territorio, considerati una risorsa fondamentale per la comunità. Una missione di grande valore sociale, nei confronti della quale è stato espresso un sincero sentimento di gratitudine e ammirazione.

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09052026