CISLAGO – Prosegue la rassegna teatrale “Sconfinamenti”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cislago con la direzione artistica degli Eccentrici Dadarò.

Il quarto appuntamento della stagione porterà sul palco uno spettacolo intenso e coinvolgente:, in programmaall

“Flush. Biografia di un cane”, spettacolo in omaggio alla scrittrice Virginia Woolf, è un viaggio teatrale dal respiro moderno ed evocativo, che riflette sul passato e dialoga con le inquietudini del presente, interrogando simbolicamente i nuovi “venti di guerra” che attraversano il nostro tempo. Al centro della scena c’è un cane e il suo sguardo puro, libero da sovrastrutture, capace di osservare il mondo e i cambiamenti della società con innocenza e autenticità. Attorno a lui si sviluppa un racconto corale che attraversa epoche, emozioni e coscienze, intrecciando ironia, memoria, passione e desiderio di libertà.

La rassegna Sconfinamenti continua così il proprio percorso culturale, proponendo opere che sanno unire qualità artistica, riflessione e partecipazione emotiva.