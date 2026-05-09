SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 8 maggio, grande attenzione per il maxi ramo caduto improvvisamente su un’auto in transito, per l’impegno solidale di Giuseppe Landonio a sostegno degli anziani e per le polemiche politiche sulla sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza. Interesse anche per i nuovi divieti di sosta comparsi in via Grieg.

Momenti di paura in centro dove un grosso ramo si è staccato da un albero finendo su un’auto in transito e sfondando il lunotto posteriore. Sfiorato anche un motorino che stava passando proprio in quel momento.

Nuovo gesto concreto di solidarietà da parte di Giuseppe Landonio che ha destinato 43 mila euro al Comune per iniziative a favore degli anziani. Un contributo importante per sostenere attività e servizi dedicati alle persone più fragili.

Tiene banco il dibattito sulla sicurezza cittadina dopo gli accoltellamenti degli ultimi giorni. Il consigliere Guaglianone critica la maggioranza accusandola di occuparsi di eventi musicali invece che delle emergenze legate all’ordine pubblico.

Discussioni e malumori in via Grieg dove sono comparsi nuovi cartelli con divieti di sosta e fermata. Diversi residenti segnalano però la mancanza di comunicazioni preventive e informazioni chiare sui cambiamenti introdotti.