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LIMBIATE – La ricorrenza della Festa della mamma si trasforma quest’anno in una grande occasione di festa e condivisione per tutta la comunità. Domenica, 10 maggio, le porte del parco di Villa Mella in via Dante si apriranno per accogliere famiglie e cittadini in un pomeriggio interamente dedicato a celebrare il legame tra madri e figli attraverso la semplicità del gioco e la meraviglia della scoperta.

A partire dalle 16, il polmone verde della città diventerà il palcoscenico di un ricco programma di attività coordinate in collaborazione con le associazioni anziani del territorio. Per i più piccoli e per chi ha voglia di riscoprire il passato, saranno allestiti i giochi della tradizione, dai tavolieri ai rompicapo, fino alla storica pista dei barberi. Contemporaneamente, i laboratori creativi permetteranno a mamme e figli di lavorare fianco a fianco per creare fiori di carta, lavoretti personalizzati e colorare splendidi personaggi. Non mancherà inoltre un momento dedicato ai piaceri della cucina con le attività “mani in pasta”, dove sarà possibile cimentarsi insieme nella preparazione di biscotti per realizzare dolci ricordi da portare a casa.

Il momento più atteso della giornata scoccherà però alle 17, quando il cielo di Limbiate si tingerà dei colori delle mongolfiere. Grazie a un’iniziativa dal fascino senza tempo, sarà infatti possibile salire a bordo dei palloni aerostatici per alzarsi in volo e ammirare il panorama della città dall’alto, offrendo a tutte le mamme un punto di vista privilegiato ed emozionante sul territorio.

L’evento, che si protrarrà fino alle 19, rappresenta un’opportunità preziosa per stare insieme e dire grazie alle mamme con affetto e semplicità, all’interno di una cornice storica e naturale di grande bellezza. La partecipazione alla giornata è libera e gratuita per tutti, senza necessità di prenotazione, rendendo la festa un momento di reale inclusione e comunità per grandi e piccini. L’appuntamento è dunque fissato a Villa Mella per vivere una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione.

(foto d’archivio)

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