Meteo Saronno tra sole e nubi
9 Maggio 2026
SARONNO – Sabato 9 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste. Le temperature resteranno miti, con valori compresi tra una minima di 10°C e una massima di 23°C, favorendo condizioni generalmente gradevoli sia al mattino sia nelle ore pomeridiane.
I venti saranno deboli per tutta la giornata: nelle prime ore soffieranno da Nord-Nordest, mentre dal pomeriggio tenderanno a ruotare dai quadranti Sud-Sudest. Non sono presenti allerte meteo sul territorio cittadino e il quadro atmosferico resterà stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interessa gran parte della Lombardia.
Nel resto della regione il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento più presente verso sera. Sulle basse pianure e sulle Prealpi orientali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle pedemontane e alte pianure si alterneranno nubi e schiarite. Maggiore variabilità attesa sulle Orobie, dove nel pomeriggio potranno verificarsi deboli piogge. In serata è previsto un generale rasserenamento anche sulle aree montane.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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