Softball

SARONNO – L’head coach della Nazionale Italiana di Softball Elite, Craig Montvidas, ha diramato le convocazioni per la prima fase del Mondiale di Softball – Women’s Softball World Cup, che vedrà impegnata l’Italia a Praga dal 16 al 20 giugno. Le atlete convocate saranno impegnate, prima del torneo, anche alla Invitational Amsterdam Cup, in programma nel Paesi Bassi.

La lista delle 16 convocate

Mc Kenzie Barbara (1B/C, Saronno Softball), Laura Bigatton (P/OF, Bollate Softball 1969), Ilaria Cacciamani (P/OF, Softball Club Forlì/Esercito), Elisa Cecchetti (UTL, Bollate Softball 1969/Esercito), Izabella Cimino (INF, North Florida Ospreys), Isabella Dayton (OF, Chicago Bandits), Sofia Fabbian (OF, Thunders Castellana), Marta Gasparotto (C, Softball Club Forlì/Esercito), Giulia Koutsoyanopulos (1B/OF, Saronno Softball), Giulia Longhi (3B, Bollate Softball 1969/Esercito), Erika Piancastelli (OF/C, Softball Club Forlì), Alessandra Rotondo (2B, Saronno Softball), Melany Sheldon (SS, Caronno Softball), Christina Toniolo (P, Saronno Softball), Julianna Verni (P, Softball Club Forlì), Laura Vigna (OF, Softball Club Forlì).

Il programma

La squadra si radunerà domenica 7 giugno a Saronno e l’8 giugno volerà nei Paesi Bassi, dove sarà impegnata sino al 12 giugno all’Amsterdam Invitational Cup, che funge da torneo pre-Mondiale. Ad Amsterdam le Azzurre affronteranno i Paesi Bassi (8 giugno, ore 19), l’Australia (9 giugno, ore 16), la Repubblica Ceca (10 giugno, ore 16) e di nuovo i Paesi Bassi (11 giugno, ore 19), chiudendo di nuovo contro l’Australia il 12 giugno.

Sabato 13 il gruppo effettuerà il trasferimento a Praga, dove domenica 14 affronterà in amichevole Cina Taipei, prima dell’inizio della Women’s World Cup, in programma martedì 16, con la partita contro il Canada.

Women’s World Cup Group A

Le Azzurre debutteranno nel round robin il 16 giugno contro il Canada, poi il giorno dopo affronteranno prima Cina Taipei e poi Repubblica Ceca, quindi il 18 giugno se la vedranno con l’Australia e il 19 con Cuba. La fase a gironi si concluderà il 19 giugno, mentre i playoff sono previsti per il 20 giugno.

(foto Wbsc Europe: Melany Sheldon dell’Italia e della Rheavendors Caronno)

09052026