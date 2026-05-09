Comasco

MOZZATE – Prende il via oggi a Mozzate l’edizione 2026 della Fiera di Santa Maria Solaro, in piazza Santa Maria; appuntamento molto atteso organizzato dalla Città di Mozzate e dalla Parrocchia di Santa Maria Solaro con la collaborazione di Confesercenti Provinciale di Como e di numerose realtà associative del territorio.

La manifestazione animerà il paese fino a lunedì 11 maggio, ma il programma odierno propone già numerose iniziative dedicate a famiglie, giovani e visitatori di tutte le età. L’apertura ufficiale della kermesse è prevista alle 14 con il mercatino di hobbisti e sapori tradizionali, spazio dedicato a prodotti artigianali e specialità gastronomiche. Per tutto il pomeriggio saranno inoltre disponibili diverse attività ricreative, tra cui l’arrampicata proposta dalla palestra “Lezard”, i gonfiabili e i giochi di una volta organizzati dai volontari dell’oratorio.

Alle 16 spazio allo spettacolo della “Dance Club Asd”, mentre la serata entrerà nel vivo con i due spettacoli firmati “Bxc Asd” e con il dj set “Mozzafiato”, pensato per accompagnare il pubblico fino a tarda sera. Non mancherà naturalmente la parte gastronomica: dalle 19 saranno attive la cucina dell’oratorio e l’area dedicata agli arrosticini curata dalla parrocchia.

La Fiera di Santa Maria Solaro rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della primavera mozzatese, capace ogni anno di richiamare numerosi visitatori grazie a un programma che unisce tradizione, intrattenimento e momenti di aggregazione.

(foto: allestimenti per la festa)

09052026