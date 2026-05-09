Saronnese

ORIGGIO – Origgio si prepara alle prossime elezioni comunali del 2026 con alcuni volti nuovi pronti a mettersi in gioco. Tra questi c’è Maurizio Banfi, alla sua prima esperienza elettorale, inserito nella lista a sostegno del sindaco uscente Evasio Regnicoli.

Volto conosciuto in paese, Banfi rappresenta una figura che unisce esperienza professionale e forte legame con il territorio. Nato e residente a Origgio, ha costruito il proprio percorso partendo da una formazione tecnica, sviluppando nel tempo una carriera significativa nel settore informatico. Per oltre quindici anni ha ricoperto il ruolo di service manager in una multinazionale, maturando competenze organizzative, capacità di gestione e attenzione al lavoro di squadra.

Al suo fianco, nella stessa lista, anche il giovane Matteo Scorti, a testimonianza di una squadra che unisce esperienza e nuove energie, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le diverse sensibilità della comunità locale. Laureato in chimica, attualmente lavora come commerciale. Da sempre attivo per la comunità, nel recente passato Matteo è stato presidente della Consulta Giovanile del paese, realizzando eventi come la Color Run e il Cineforum. Tra le sue passioni, quella per il calcio. Che Matteo vive direttamente in campo, nel ruolo di arbitro.

Oggi Banfi ha scelto di mettere a disposizione della comunità il bagaglio di esperienza accumulato nel corso degli anni. Una decisione che nasce da un rapporto diretto con il paese e dalla volontà di contribuire concretamente alla vita amministrativa locale. La sua candidatura si inserisce nel solco della continuità amministrativa, sostenendo il progetto della coalizione guidata da Regnicoli. Un impegno che punta a valorizzare quanto realizzato negli anni precedenti, con uno sguardo attento alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Con uno stile discreto ma determinato, Maurizio Banfi si presenta agli elettori come una persona pragmatica, abituata ad affrontare problemi concreti e a lavorare per obiettivi. La sua discesa in campo rappresenta per molti un segnale di partecipazione attiva e di fiducia nel futuro della comunità di Origgio.

«Dopo il mio percorso professionale, sento il desiderio di mettere a disposizione dei cittadini la mia esperienza e le competenze maturate nel tempo», spiega Banfi. «Vivo qui da sempre e credo che ognuno possa dare il proprio contributo per il bene del paese».

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