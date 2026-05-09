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SARONNO – Sempre più spesso le notizie che compaiono online non dipendono soltanto da ciò che cerchiamo, ma anche da come gli algoritmi decidono di mostrarcele. Un meccanismo che influenza ogni giorno il modo in cui milioni di persone si informano.

Per questo Google ha introdotto anche in Italia una nuova funzione chiamata “Fonti preferite”, pensata per permettere agli utenti di scegliere in modo più consapevole le testate considerate affidabili e rilevanti.

Anche ilSaronno può essere inserito tra le fonti preferite: una scelta che consente di trovare più facilmente articoli, aggiornamenti e notizie locali direttamente nei risultati di Google.

Per una realtà locale indipendente come ilSaronno si tratta di uno strumento importante per continuare a diffondere un’informazione verificata, radicata sul territorio e vicina ai cittadini del Saronnese, delle Groane e del Tradatese.

Negli ultimi anni ilSaronno ha raccontato quotidianamente cronaca, politica, eventi, sport e vita della comunità con aggiornamenti in tempo reale e attenzione alla verifica delle informazioni. Un lavoro che ogni giorno punta a dare spazio al territorio e alle sue voci.

Per aggiungere ilSaronno alle proprie “Fonti preferite” basta un clic:

👉 https://www.google.com/preferences/source?q=ilsaronno.it

Da quel momento Google mostrerà con maggiore evidenza i contenuti de ilSaronno quando si cercano notizie di attualità e informazioni locali.

Un modo semplice per sostenere il giornalismo locale e scegliere direttamente quali fonti seguire ogni giorno.

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