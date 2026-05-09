CERIANO LAGHETTO – Ha forzato tre porte dell’oratorio ed è riuscito a portare via il cassetto del registratore di cassa del bar parrocchiale con alcune monete. Ma i carabinieri l’hanno identificato. Per il furto avvenuto lo scorso 23 aprile nei locali della parrocchia di Ceriano Laghetto i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno hanno denunciato un uomo di 32 anni residente a Seveso.

L’attività investigativa si è conclusa mercoledì 7 maggio quando i militari, dopo una rapida indagine, hanno deferito il 32enne alla Procura della Repubblica al Tribunale di Monza con l’accusa di furto aggravato ai danni di un luogo di culto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si sarebbe introdotto nell’oratorio dopo avere forzato tre porte in legno. Una volta all’interno avrebbe preso il cassetto del registratore di cassa del bar dell’oratorio, dove era custodita una modesta somma di denaro in monete.

Determinante per arrivare all’identificazione del presunto responsabile è stata l’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, incrociata con gli accertamenti svolti dai militari e con la conoscenza del territorio e dei soggetti già noti alle forze dell’ordine. Il 32enne risulta infatti già conosciuto dagli investigatori ed è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(foto archivio)

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