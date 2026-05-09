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SARONNO – C’è anche un talento saronnese tra i protagonisti della serata finale della V edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Giuditta Pasta”. A salire sul palco del Teatro Giuditta Pasta sarà infatti il soprano Gaia Cerri, giovane artista già segnalata tra le voci emergenti più interessanti del panorama lirico italiano.

Classe 2000, Gaia Cerri si è avvicinata al canto lirico durante gli anni del Liceo Musicale “Carlo Tenca” di Milano, proseguendo poi gli studi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano fino a conseguire la laurea con il massimo dei voti nel 2024.

Negli ultimi anni il suo percorso artistico è cresciuto rapidamente attraverso masterclass e debutti importanti. Ha partecipato a produzioni operistiche e nell’ottobre 2024 ha debuttato nel ruolo di Lauretta nel “Gianni Schicchi” di Puccini al Teatro Carcano di Milano. Attualmente è allieva dell’Accademia del Teatro Comunale di Bologna.

Non solo formazione e palcoscenico: Gaia Cerri ha già ottenuto importanti riconoscimenti in diversi concorsi nazionali e internazionali. Nel 2023 ha ricevuto il premio “Giovane Voce” al Concorso Internazionale Mario Orlandoni di Como, mentre nel novembre 2025 ha conquistato il primo premio al Concorso Lirico Internazionale “Cilea Opera Festival” di Reggio Calabria.

Ora per il giovane soprano arriva un nuovo traguardo prestigioso: la finale del Concorso “Giuditta Pasta”, manifestazione che quest’anno ha visto oltre 150 candidati provenienti da tutto il mondo confrontarsi davanti a una giuria internazionale composta da direttori artistici, agenti e professionisti del settore.

Per Saronno sarà anche l’occasione di applaudire una cantante cresciuta artisticamente nel territorio e oggi pronta a misurarsi con una competizione di livello internazionale proprio sul palco intitolato alla più celebre cantante lirica saronnese.

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