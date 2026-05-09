Cronaca

SARONNO – Indagini in corso da parte dei carabinieri riguardo a quanto accaduto nella mattinata dell’altro giorno in via Don Luigi Monza, dove l’abitazione di una pensionata saronnese è stata svaligiata in pieno giorno. I ladri sono entrati in azione attorno alle 8, approfittando dell’assenza della proprietaria di casa, uscita poco prima per alcune commissioni.

Secondo una prima ricostruzione, non è escluso che i malviventi avessero osservato le abitudini della donna nei giorni precedenti. Sarebbero infatti entrati nell’appartamento subito dopo la sua uscita, agendo rapidamente per evitare di essere notati dai residenti della zona. Nel giro di circa un’ora hanno rovistato in tutte le stanze, aprendo mobili e cassetti e mettendo a soqquadro l’intera abitazione prima di allontanarsi.

Al rientro la pensionata si è trovata davanti una scena di grande disordine. Immediata la richiesta d’intervento ai carabinieri, arrivati sul posto per il sopralluogo e per raccogliere gli elementi utili alle indagini. Da chiarire anche il punto esatto utilizzato dai ladri per introdursi nell’appartamento.

Da una prima verifica sembra che nell’abitazione non vi fossero oggetti di particolare valore o grosse somme di denaro. I malviventi sarebbero quindi riusciti a portare via poco o nulla, ma resta il forte disagio per la proprietaria, colpita da un episodio avvenuto in pieno giorno e in una zona residenziale della città.

L’episodio riporta l’attenzione anche sui recenti furti registrati in città e nel Saronnese. Negli ultimi giorni alcuni colpi hanno preso di mira anche box e autorimesse condominiali, con ladri entrati alla ricerca soprattutto di biciclette, attrezzi e materiale facilmente rivendibile. Una serie di episodi che sta creando preoccupazione tra i residenti

(foto archivio: casa svagliata, spesso è questo il copione quando entrano i ladri)

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