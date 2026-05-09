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SARONNO – DESENZANO DEL GARDA – Un’elezione accolta con entusiasmo e applausi al congresso regionale della Uil Funzione Pubblica Lombardia: il saronnese Daniele Ballabio è il nuovo segretario generale della categoria lombarda del sindacato.

L’elezione è arrivata all’unanimità al termine del congresso regionale della Uil Fp, la federazione che rappresenta lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica e privata, dei comuni, dei ministeri e degli enti previdenziali. Un incarico importante per Ballabio, chiamato ora a guidare una realtà che in Lombardia conta oltre 28 mila iscritti e che alle ultime elezioni delle Rsu ha raccolto più di 26 mila voti.

Il congresso si è svolto a Desenzano del Garda e ha visto la partecipazione dei rappresentanti sindacali regionali e delle diverse categorie del pubblico impiego. Nel suo intervento programmatico, Ballabio ha lanciato un messaggio chiaro di dialogo e collaborazione tra le principali sigle sindacali.

Nel corso della relazione ha infatti invitato Fp Cgil e Cisl Fp Lombardia, presenti con i rispettivi segretari generali, a lavorare per ritrovare una sintesi unitaria sui temi comuni, pur mantenendo le differenti posizioni. Un appello rivolto all’unità sindacale e al confronto, richiamando anche lo spirito della manifestazione del Primo maggio a Porto Marghera.

Per il territorio saronnese si tratta di un incarico di rilievo in ambito regionale, che porta un rappresentante locale ai vertici di una delle principali categorie del sindacato lombardo.

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