SARONNO – Saranno undici giovani artisti provenienti da otto Paesi diversi a contendersi la vittoria della quinta edizione del Concorso internazionale di canto lirico “Giuditta Pasta”. Dopo le prove eliminatorie e le semifinali, la giuria ha scelto i finalisti che saliranno sul palco per il gala conclusivo previsto domani, sabato 10 maggio, alle 20.45.

L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione dedicata alla lirica e alla valorizzazione dei nuovi talenti internazionali. Tra i dati più significativi di questa edizione c’è anche il percorso di cinque concorrenti emersi già dalla prima prova eliminatoria e arrivati fino alla finale: Yeha Cho, Jessica Ricci, Runfeng Gao, Alessandra Rizzini e Alexandra Anusca.

I finalisti arrivano da Italia, Romania, Corea del Sud, Russia, Ucraina, Iran, Cina e Giappone. A sfidarsi saranno Alessandra Rizzini, Alexandra Anusca, Wonjun Jo, Aleksandra Kirsanova, Gaia Cerri, Volodymyr Morozov, Forooz Razavi, Yeha Cho, Runfeng Gao, Jessica Ricci e Hiroki Kono.

Le arie che verranno interpretate durante la serata finale resteranno segrete fino all’ultimo momento, una scelta che punta a rendere ancora più coinvolgente il gala conclusivo del concorso.

L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione obbligatoria. Gli organizzatori invitano gli appassionati di musica lirica e i cittadini a partecipare a quella che si preannuncia come una serata di grande musica e spettacolo, con giovani interpreti già capaci di distinguersi sulla scena internazionale.

Per prenotazioni e informazioni è disponibile il link dedicato: prenotazione online

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