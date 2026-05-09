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SARONNO – Si terrà questa sera, sabato 9 maggio, la chiusura della quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico “Giuditta Pasta”. Per l’occasione non mancherà il tradizionale gala lirico-sinfonico finale, momento culminante della manifestazione in cui la dimensione del concorso si trasforma in un grande concerto aperto alla città.

Protagonisti della serata saranno le voci dei talenti selezionati durante le fasi eliminatorie e semifinali del concorso dalla giuria internazionale, giovani cantanti provenienti da diversi Paesi che interpreteranno alcune delle più celebri arie del repertorio operistico. Il Gala rappresenta il momento in cui le nuove promesse della lirica possono confrontarsi con la dimensione più autentica del teatro musicale, accompagnate da orchestra.

Accanto ai finalisti ci sarà la Italian Academy Orchestra, presenza ormai consolidata del concorso, che accompagnerà i cantanti nel concerto conclusivo. Nel corso della giornata l’orchestra lavorerà a stretto contatto con i finalisti durante le prove, offrendo loro l’importante occasione di confrontarsi con una formazione orchestrale professionale prima dell’esibizione serale.

Il concerto sarà diretto da Stefano Nigro, direttore d’orchestra e compositore attivo a livello internazionale e membro della giuria del concorso. La sua presenza sul podio rafforza il legame tra il lavoro di valutazione svolto durante le fasi della competizione e la dimensione artistica del Gala finale, creando un momento di sintesi tra giudizio critico e realizzazione musicale.

La serata sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito su prenotazione e vedrà anche il coinvolgimento diretto degli spettatori: il pubblico potrà infatti votare il proprio cantante preferito, contribuendo all’assegnazione di una borsa di studio del valore di 500 euro dedicata al Premio del Pubblico.

Il Gala conclusivo diventa così una vera celebrazione della grande tradizione operistica: un appuntamento in cui le nuove voci della lirica incontrano l’energia dell’orchestra e il calore del pubblico, chiudendo il concorso con una serata di grande musica ed emozione.

Prima del Gala finale alle 18, in Sala del Legnanino nella biblioteca civica, si terrà un incontro di approfondimento su Giuditta Pasta a cura di Carlida Steffan: la sua eccezionale carriera, il ruolo centrale nel mondo operistico italiano del XIX secolo, le sue interpretazioni liriche e la rete di familiari e collaboratori.

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