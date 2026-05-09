Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in merito all’affondo di ieri del capogruppo di Fratelli d’Italia sul tema sicurezza.

“Leggiamo con stupore le dichiarazioni del capogruppo di FdI Gianpietro Guaglianone sulla sicurezza a Saronno. Stupore non per le critiche in sé — il confronto politico è legittimo — ma per la disinvoltura con cui si dimentica un dato fondamentale: la sicurezza pubblica è materia del Governo nazionale. Le parole del capogruppo di FdI rischiano di costruire un’immagine distorta di chi abbia la responsabilità della sicurezza in una città come Saronno. È una distorsione che non aiuta i cittadini a capire, e non aiuta nessuno a risolvere.

Quando due persone vengono accoltellate, chi interviene, chi indaga, chi arresta? La polizia di Stato e i carabinieri — forze dell’ordine che dipendono da Roma, non dal Comune. Non è un dettaglio tecnico: l’ordine pubblico e la sicurezza sono competenza esclusiva dello Stato. Il sindaco agisce su un piano distinto: la cosiddetta “sicurezza urbana”, che riguarda vivibilità, decoro, prevenzione sociale, videosorveglianza. Attribuire alla sindaca la responsabilità di episodi criminosi che sono di competenza delle autorità di pubblica sicurezza è, oltre che scorretto, politicamente disonesto — tanto più che quegli episodi accadono in tutte le città.

Detto questo, i fatti parlano chiaro. Nel comune di Saronno l’organico della polizia locale è pressoché vicino al numero prescritto dalla norma. E l’Amministrazione Pagani ha stanziato per la sicurezza 100.000 euro nell’anno in corso, a fronte dei 30.000 euro stanziati l’anno precedente: un aumento del 233% in un solo anno di mandato. Non è retorica, sono fatti e numeri di bilancio.

Inoltre non c’è mai stata una presenza così continua ed efficace della polizia locale e dei carabinieri in Saronno come in questi mesi.

Il Piano sicurezza è già stato avviato e sarà progressivamente implementato nei prossimi mesi. Costruire seriamente richiede più tempo di uno spot elettorale. Un piano sicurezza serio richiede l’analisi territoriale e demografica delle aree critiche, la mappatura degli orari di maggiore rischio, il coordinamento istituzionale con Prefettura e Questura, la definizione di protocolli di pattugliamento congiunto tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato. Un piano serio richiede mesi, non hashtag.

Capiamo la frustrazione di alcuni cittadini di fronte a episodi gravi come gli accoltellamenti del fine settimana. Tra l’altro si tratta di fatti avvenuti nel corso della notte con modalità che andrebbero approfondite anche dal punto di vista del reale allarme sociale, visto che si tratta di episodi eccezionali collegati all’ordine pubblico e soprattutto a comportamenti individuali. Capiamo anche che trasformare quella frustrazione in attacco strumentale alla maggioranza, ignorando le responsabilità del proprio partito a livello nazionale, non è opposizione costruttiva: è demagogia.

La sicurezza non è un tema da facili slogan. I cittadini lo sanno, e hanno diritto a risposte. Risposte che questa Amministrazione sta costruendo — con risorse triplicate, con più ore di pattugliamento, con un piano in corso di implementazione. Non con un comunicato di propaganda.

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