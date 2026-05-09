Softball

SARONNO – Vittoria importante, ieri, per la Mkf Saronno nella prima sfida della doppia serie contro la Lacomes New Bollate, valida per il settimo turno d’andata del campionato di softball Serie A1. Sul diamante di via De Sanctis, la formazione guidata da Willy Pino si è imposta per 9-2, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni.

L’avvio delle padrone di casa è stato travolgente. A rompere l’equilibrio ci ha pensato la ceca Barbora Saviola con un fuoricampo da due punti battuti a casa. Poco dopo il doppio di Anita Bartoli ha permesso a Sara De Luca di segnare il terzo punto. Bollate ha cambiato immediatamente la lanciatrice partente, ma la Mkf ha continuato a spingere riempiendo le basi. Il doppio della giovane Vittoria Nardini non ha però prodotto altri punti. Nel secondo inning il Saronno ha allungato ancora. Singolo iniziale di Alessandra Rotondo, triplo di Saviola lungo la linea sinistra e base intenzionale concessa a Neely Peterson. A risultare decisiva è stata nuovamente Bartoli, capace di trovare spazio al centro del campo per portare a casa altri due punti e fissare il punteggio sul 5-0. Nel terzo inning la difesa saronnese ha controllato senza problemi l’attacco ospite. Nella parte bassa, dopo due eliminazioni rapide, sono arrivati i singoli di Mirta Anselmi e Rotondo, oltre all’ennesima base intenzionale per Saviola, ma un doppio gioco difensivo di Bollate ha fermato la nuova occasione offensiva.

Le ospiti hanno provato a rientrare nel quarto inning, approfittando di qualche imprecisione difensiva delle padrone di casa e accorciando sul 5-2. La risposta della Mkf non si è fatta attendere: Ouly Pouye ha battuto permettendo a Peterson di segnare il sesto punto. La gara si è definitivamente chiusa nell’inning successivo. Rotondo ha raggiunto la seconda base anche grazie a un errore difensivo, mentre a Saviola è stata concessa ancora una base intenzionale. Sara De Luca ha colpito ancora con efficacia facendo segnare un punto e facendo avanzare Girardi e Peyrani. Con le basi nuovamente piene, il singolo al centro di Bartoli ha portato il risultato sull’8-2, poi la base ball concessa ad Avery ha permesso a Peyrani di segnare il definitivo 9-2.

La seconda sfida della serie è in programma oggi, sabato 9 maggio, ancora sul campo di via De Sanctis con play ball alle 18.30.

(foto Lorenzo Stoppani: un momento della partita di ieri)

09052026