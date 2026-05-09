Cronaca

TRADATE – Furto in pieno giorno in una villa del centro cittadino, a pochi passi dal municipio. E’ avvenuto qualche giorno fa. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi nell’abitazione e portare via denaro, oggetti di valore e anche alcune armi regolarmente detenute.

Il colpo sarebbe fruttato un bottino di circa 5-6 mila euro. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati forzando la porta d’ingresso.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Tradate, che stanno analizzando immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze. Fra gli elementi al vaglio anche la segnalazione di un’auto chiara vista aggirarsi nei pressi dell’abitazione prima di allontanarsi verso la Statale.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto e ricostruire con precisione la dinamica del colpo

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(foto archivio)

09052026