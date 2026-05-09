Varesotto

VARESE – Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Maccagno con Pino e Veddasca, dove un ciclista di 71 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla propria bicicletta ed essere scivolato in un dirupo. L’allarme è scattato alle 11.20. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, tra cui una squadra Saf, il nucleo Speleo alpino fluviale specializzato negli interventi in ambienti impervi.

In supporto sono arrivati anche il soccorso alpino, la polizia locale, i carabinieri, un’ambulanza e personale sanitario elitrasportato con medico a bordo. Una volta raggiunto il ciclista, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il recupero della salma è stato effettuato dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale del soccorso alpino.

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(foto: un momento dei soccorsi)

09052026