Volley

CARONNO PERTUSELLA – Un classico della serie B di volley maschile, oggi per la 26′ ed ultima giornata di regular season: si gioca infatti alle 20.30 Yaka Malnate-Rossella Ets Caronno, al palasport di via Gasparotto 10 a Marnate. Incontro sempre sentito e stavolta con una posta in palio importante, è praticamente uno “spareggio” per accedere ai playoff, chi vince infatti raggiungerà questo traguardo e chi perde resterà fuori.

Per la Pallavolo Saronno, fuori dai playoff e tranquilla a centro classifica, l’ultima gara stagionale è quella odierna in Piemonte, a Ciriè, incontro alle 20.30.

Ultima in classifica, Miretti Limbiate gioca oggi in casa ale 20.30, al centro sportivo di via Tolstoj, contro il Parella Torino mentre, stessa ora, c’è anche Albisola-Res Volley Mozzate.

Classifica

Ciriè 54 punti, Yaka Malnate 53, Rossella Ets Caronno 51, Gulliver Novi 50, Volley 2001 Garlasco e Res volley Mozzate 47, Albisola 44, Allianz Diavoli rosa 38, Pallavolo Saronno 36, Sant’Anna Tomcar 35, Parella Torino 29, Npsg La Spezia 20, Mondovì 12, Miretti team Limbiate 9.

(foto archivio)

09052026