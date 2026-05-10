Calcio 1ª e 2ª categoria, playout: pari Pro Juventute, crolla la Gerenzanese
10 Maggio 2026
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UBOLDO – Weekend decisivo tra playout e playoff nei campionati dilettantistici, con diversi verdetti ancora aperti in vista delle gare di ritorno.
Nel girone di Seconda Categoria, la Pro Juventute strappa uno 0-0 nella gara d’andata dei playout contro l’Union Oratori Castellanza. Un risultato importante per gli uboldesi, che mantengono così il doppio risultato a favore in vista del ritorno: alla Pro Juventute basterà infatti un altro pareggio per conquistare la salvezza e mantenere la categoria. Gara molto equilibrata e combattuta, con poche vere occasioni da rete ma tanta tensione, inevitabile considerando il peso della posta in palio.
Nello stesso girone, sorride invece il Dal Pozzo, che nel primo turno playoff supera in trasferta l’Oratorio Lainate con il punteggio di 1-0. Un successo pesante che permette alla squadra di sognare in grande nella finale contro la Robur per la promozione in Prima Categoria.
Situazione invece complicata in Prima Categoria per la Gerenzanese, sconfitta con un netto 4-1 sul campo della Lainatese nella gara d’andata dei playout. Una battuta d’arresto pesante per i gerenzanesi, chiamati ora a un’autentica impresa nel match di ritorno per evitare la retrocessione in Seconda Categoria. Servirà una prova perfetta per ribaltare il risultato e mantenere la categoria.